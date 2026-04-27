Путин заявил, что зацикливаться на запретах контрпродуктивно
Президент России Владимир Путин считает, что зацикливаться на запретах в законотворчестве контрпродуктивно. Его слова передает РИА Новости.
Также президент заявил об устойчивости российского парламентаризма. По его словам, те, кто рассчитывал, что многопартийная демократия с ее различием позиций станет уязвимым местом и позволит расколоть общество, ошиблись, поскольку не понимают страну и ее народ.
Ранее Путин заявил, что страна сталкивается с беспрецедентными вызовами и рисками. При этом надо защищать интересы потребителей. Поэтому законодательство России должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее. По его словам, трудности временны, а Россия вечна.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.