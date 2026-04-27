Сохранение памятников народов включат по указанию Путина в инвестстандарт
Президент России Владимир Путин поручил правительству и другим органам, включая власти субъектов, включить в региональный инвестстандарт сохранение памятников народов страны. Поручение дано по итогам участия в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и встречи с членами бюро правления организации, передает РИА Новости.
Включение в стандарт необходимо для интеграции механизма поддержки и сопровождения инвестиционных проектов по сохранению находящихся в неудовлетворительном состоянии памятников истории и культуры.
Доклад по реализации поручения должен быть представлен до 1 августа.
Ранее сообщалось, что ремонт памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в Казани завершен. Здесь установили новые мраморные плиты.
