Доклад по реализации поручения должен быть представлен до 1 августа.

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству и другим органам, включая власти субъектов, включить в региональный инвестстандарт сохранение памятников народов страны. Поручение дано по итогам участия в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей и встречи с членами бюро правления организации, передает РИА Новости.

Включение в стандарт необходимо для интеграции механизма поддержки и сопровождения инвестиционных проектов по сохранению находящихся в неудовлетворительном состоянии памятников истории и культуры.

Доклад по реализации поручения должен быть представлен до 1 августа.

Ранее сообщалось, что ремонт памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в Казани завершен. Здесь установили новые мраморные плиты.

