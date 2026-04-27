При этом, по словам президента, излишние барьеры тормозят развитие.

Автор фото: kremlin.ru

Излишние барьеры тормозят развитие, однако трудности временны, а Россия вечна, считает президент страны Владимир Путин. Об этом он сообщил в ходе выступления на Совете законодателей, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что страна сталкивается с беспрецедентными вызовами и рисками, но нельзя зацикливаться только на запретах. При этом, по словам Путина, надо защищать интересы потребителей. Поэтому законодательство России должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее.

Ранее Путин обратил внимание на сбои в работе интернета в некоторых регионах и мегаполисах. В приоритете здесь — безопасность людей, говорил он. Однако если информировать жителей об отключении заранее, то преступники тоже смогут что-то заподозрить и сменить планы — пострадает оперативная работа.

