Трудности временны, а Россия вечна, объявил Путин
При этом, по словам президента, излишние барьеры тормозят развитие.
Излишние барьеры тормозят развитие, однако трудности временны, а Россия вечна, считает президент страны Владимир Путин. Об этом он сообщил в ходе выступления на Совете законодателей, передает ТАСС.
Президент подчеркнул, что страна сталкивается с беспрецедентными вызовами и рисками, но нельзя зацикливаться только на запретах. При этом, по словам Путина, надо защищать интересы потребителей. Поэтому законодательство России должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее.
Ранее Путин обратил внимание на сбои в работе интернета в некоторых регионах и мегаполисах. В приоритете здесь — безопасность людей, говорил он. Однако если информировать жителей об отключении заранее, то преступники тоже смогут что-то заподозрить и сменить планы — пострадает оперативная работа.
