Автор фото: ТРО партии «Единая Россия»

Сегодня депутат Государственной Думы РФ Ирек Богуславский подал в оргкомитет «Единой России» документы на участие в процедуре предварительного голосования.

«Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру в новый созыв Государственной Думы, потому что чувствую ответственность – перед людьми, перед республикой, перед страной. Иду на выборы от партии «Единая Россия», потому что разделяю её ценности – ответственность, стабильность, развитие. Это партия, которая по-настоящему сплотилась и готова к упорной работе на благо людей и страны. Приложу все усилия для того, чтобы мой накопленный опыт и умение отвечать за результат на деле, а не на словах, были полезными и работали на решение конкретных задач», – подчеркнул парламентарий.

Ирек Борисович окончил Казанский финансово-экономический институт и всю свою жизнь посвятил возрождению отечественной промышленности. Вместе с командой единомышленников он вывел из предбанкротного состояния несколько предприятий Татарстана – сегодня они входят в число российских лидеров в отраслях бытовой химии и масложировой продукции.

Поддержка промышленности стала для Богуславского приоритетом и в Государственной Думе. Он был избран заместителем председателя комитета по контролю, который обеспечивает прозрачность процедур и справедливость принимаемых решений.

Автор фото: ТРО партии «Единая Россия»

Только за последние пять лет Ирек Богуславский инициировал 35 законопроектов, 30 из которых приняты и работают. Среди них – признание добровольцев СВО ветеранами боевых действий и усиление ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

При его участии в Татарстан привлечено более 13 млрд рублей по госпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

К нему, как к депутату Госдумы, за этот период поступило более 4 тысяч обращений от граждан – ни одно не осталось без внимания.

По инициативе Ирека Богуславского с 2014 года действует комплексная программа, в рамках которой во вновь присоединенные регионы РФ, пострадавшие приграничные области, а также эвакуированным жителям регулярно отправляется гуманитарная помощь. Уже более двадцати лет он помогает малообеспеченным и многодетным семьям, людям с ОВЗ, детским домам, медицинским и социальным учреждениям, мечетям и православным храмам и т.д. Поддержку получают жители не только Казани и РТ, но и других регионов, попавших в трудную ситуацию. Так, например, в апреле фонд «Нэфис» направил более 50 тонн гуманитарной помощи жителям Ирана и около 19 тонн – жителям Дагестана.

Осенью 2023 года Ирек Богуславский учредил благотворительный фонд «Нэфис». С 2024 года фонд системно помогает семьям погибших участников СВО из Татарстана, а с прошлого года – и семьям бойцов, получивших инвалидность I и II групп. За это время семьям героев СВО передано более 2 тысяч тонн помощи. Десять военнослужащих, вернувшихся домой после тяжёлых ранений, получили в подарок легковые автомобили.

Также Ирек Богуславский в числе первых поддержал благотворительный проект «Приют человека»: благодаря его инициативе и помощи в Казани были созданы первые пункты бесплатного горячего питания для нуждающихся. Сейчас БФ «Нэфис» ежемесячно помогает приюту.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.