Автор фото: РИА Новости

Новый обмен пленными провели Россия и Украина, сообщает российское Минобороны.

В Россию вернулись 193 военнослужащих, столько же военных были переданы Украине. Посредниками в обмене выступили США и Объединенные Арабские Эмираты.

Украинские власти уточнили, что Россия передала военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии и полиции, пограничников, а также служащих Государственной специальной службы транспорта.

Предыдущий раунд обмена военнопленными прошел 11 апреля, тогда были переданы по 175 военнослужащих и семь гражданских.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.