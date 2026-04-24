Политика
24 апреля 16:48
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Посредниками выступили США и Объединенные Арабские Эмираты.

Автор фото: РИА Новости

Новый обмен пленными провели Россия и Украина, сообщает российское Минобороны.

В Россию вернулись 193 военнослужащих, столько же военных были переданы Украине. Посредниками в обмене выступили США и Объединенные Арабские Эмираты.

Украинские власти уточнили, что Россия передала военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии и полиции, пограничников, а также служащих Государственной специальной службы транспорта.

Предыдущий раунд обмена военнопленными прошел 11 апреля, тогда были переданы по 175 военнослужащих и семь гражданских.

Ранее сообщалось, что демографию и поддержку участников СВО в Татарстане оценит Совфед. В республике ожидают увидеть лучшие практики.

