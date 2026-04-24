Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Посредниками выступили США и Объединенные Арабские Эмираты.
Новый обмен пленными провели Россия и Украина, сообщает российское Минобороны.
В Россию вернулись 193 военнослужащих, столько же военных были переданы Украине. Посредниками в обмене выступили США и Объединенные Арабские Эмираты.
Украинские власти уточнили, что Россия передала военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии и полиции, пограничников, а также служащих Государственной специальной службы транспорта.
Предыдущий раунд обмена военнопленными прошел 11 апреля, тогда были переданы по 175 военнослужащих и семь гражданских.
