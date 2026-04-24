Общество
24 апреля 12:40
Автор материала:Дилия Мингазова

Демографию и поддержку участников СВО в Татарстане оценит Совфед

В республике ожидают увидеть лучшие практики.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

В России 21 апреля стартовал проект Совета Федерации «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». Делегация сенаторов уже посетила Нижегородскую область, Чувашию и Марий Эл. Финальной точкой стал Татарстан. Представители Совфеда встретились с заместителями министров республики, чтобы узнать, как здесь решают социальные вопросы.

- Очень хотелось побывать в финальной точке, в вашей республике. К посещению Татарстана мы относимся, как к просмотру лучших практик, - рассказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Алексей Синицын.

По его словам, «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» реализуется для того, чтобы посмотреть, как в регионе работают с социальными вопросами, в том числе демографическими практиками и реабилитацией участников СВО. Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева пообещала показать все объекты, которые могут показаться интересными, в том числе и Реабилитационный центр.

- Недавно генпрокурор выступал у нас на Совете Федерации и обратил внимание на ряд проблем, которые есть в этом вопросе, в том числе и трудоустройство участников СВО. Поэтому мы это отдельно внимательно будем смотреть,как это реализовано у вас, - отметил Синицын.

Например, есть случаи, когда участники действий проходят обучение, но не трудоустраиваются. Также посмотрят и на то, как республика развивает адаптивный спорт. Важно развивать это направление, потому что возвращаются участники спецоперации, которые хотят быть вовлечёнными в активную деятельность, пояснил спикер.

Он также призвал указывать на все недоработки. В Совете федерации «ориентированы на то, чтобы любая практика,которая реализуется на территории России, улучшалась», заключил сенатор.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.