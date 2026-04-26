Россияне массово судятся с застройщиками из-за некачественной отделки
Суммы в исках доходят до 15 миллионов рублей.
После введения моратория на взыскание неустойки с застройщиков, действовавшего с марта 2024 года до конца 2025 года, россияне начали массово жаловаться на некачественную отделку. В прошлом году недочеты выявлены в 93 процентах многоквартирных домов по всей стране. Об этом говорится в исследовании центра «Аналитика. Бизнес. Право». Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил сумму штрафов за некачественное строительство в 100 миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ».
Число споров дольщиков с застройщиками за последние три года увеличилось на 40 процентов, заявляет управляющий партнер ООО «МКА «Гладких, Мурзиянова и партнеры» Сергей Гладких. Размеры иска варьируются от 500 тысяч до 15 миллионов рублей. Если застройщик не банкрот, то, как правило, удается взыскать до 100 процентов присужденной суммы.
Когда вступил в силу мораторий, девелоперы получили возможность не соблюдать требования к качеству так жестко, рассказывает партнер Commonwealth Partnership Павел Якимчук. В основном замечания бывают к качеству установки оконных и дверных блоков, к качеству штукатурных работ, а также отклонения стен по вертикали, замечания к качеству стяжки полов, наличию перепадов высот между комнатами, дефекты в установке батарей и так далее.
Однако даже если компенсацию удается взыскать, она не всегда покрывает затраты на ремонт. С начала 2025 года дольщики могут взыскать с застройщика за некачественный ремонт не более трех процентов от стоимости квартиры, говорит юрист компании «Двитекс» Максим Кашаев.
Чтобы снизить число исков, Росстандарт разработал новый ГОСТ, в которым указаны рекомендации к результатам работ застройщиков. Стандарт вводит количественные критерии качества в миллиметрах и процентах площади дефектов, единые правила визуального и инструментального контроля, требования к средствам измерений и условиям проведения контроля, унифицированные параметры приемки по штукатурке, облицовке, малярным и обойным работам, потолкам и полам. Это должно помочь сократить число конфликтов между застройщиками и приемщиками.
Ранее сообщалось, что больше трети казанцев стараются не затевать ремонт в квартире. Шум и пыль – это слишком большой для них стресс. Ремонт, который длится 1-3 месяца, готовы выдержать 19,8 процента казанцев.
