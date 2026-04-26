Общество
26 апреля 16:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За поджог сухой травы россиянам грозит штраф до 60 тысяч рублей

Сумма зависит от причиненного ущерба.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Очищать территорию путем поджога сухой травы запрещено законом. За это полагается штраф, рассказал главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков. Его слова приводит ТАСС.

Если поджог травы не привел к тяжким последствиям, россиянина могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Если действия были совершены в условиях особого противопожарного режима, размер штрафа достигнет 10-20 тысяч рублей. А если поджог травы произошел рядом с лесом или перекинулся на лесной массив, штрафы могут достигать 60 тысяч рублей.

В случае, когда из-за поджога травы пострадали или были уничтожены лесные насаждения - россиянину грозит реальный срок до десяти лет или огромный штраф. А если огонь перекинется на чужое имущество - виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы до одного года. Кроме того поджигатель должен будет полностью возместить материальный ущерб.

Ранее татарстанцев попросили убирать сухую траву, чтобы избежать лесных пожаров. С 15 апреля на территории республики действует пожароопасный сезон.

