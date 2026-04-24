Политика
24 апреля 17:07
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Москва начнет рассылать приглашения участникам саммита Россия-АСЕАН в Казани

Начнет работу организационный комитет.

Автор фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Москва вскоре начнет рассылать официальные приглашения участникам саммита Россия-АСЕАН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передают «Известия».

Песков уточнил, что начнется работа по организации саммита. Этим будет заниматься оргкомитет.

Возможные двусторонние встречи на саммите будут зависеть от хода подготовки. Само мероприятие носит преимущественно многосторонний характер, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в Казани с 17 по 19 июня пройдёт пятый саммит Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На встречу будут приглашены лидеров 10 стран: Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.Ожидается, что в Казань прилетит и президент России Владимир Путин.

Популярное
прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
