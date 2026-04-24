Начнет работу организационный комитет.

Автор фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Москва вскоре начнет рассылать официальные приглашения участникам саммита Россия-АСЕАН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передают «Известия».

Песков уточнил, что начнется работа по организации саммита. Этим будет заниматься оргкомитет.

Возможные двусторонние встречи на саммите будут зависеть от хода подготовки. Само мероприятие носит преимущественно многосторонний характер, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в Казани с 17 по 19 июня пройдёт пятый саммит Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На встречу будут приглашены лидеров 10 стран: Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.Ожидается, что в Казань прилетит и президент России Владимир Путин.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.