Общество
27 апреля 17:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани запустят «Трамвай Победы» в честь 9 Мая

Вагон превратится в интерактивную площадку.

В Казани запустят «Трамвай Победы» в честь 9 Мая

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В татарстанской столице 7 и 8 мая запустят «Трамвай Победы». Вагон маршрута № 5 превратится в интерактивную площадку, посвященную событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани Азат Абзалов.

Для пассажиров подготовили тематическую программу с артистами культурного центра «Сайдаш», которые выступят в роли проводников в атмосферу 1940-х годов. А в самом салоне будут звучать композиции военных лет.

Ранее сообщалось, что Казань встретит «Поезд Победы» 29 апреля. Состав выедет из Нижнего Новгорода. Всего поезд проедет порядка 30 станций, на которых пройдут торжественные мероприятия и праздничные концерты.

