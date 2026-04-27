Российский банк снизил первый взнос по рыночной ипотеке на ИЖС
Подрядчик получает деньги только после того, как дом будет построен и принят заказчиком.
В России упростили условия получения рыночной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Как сообщили в пресс-службе ВТБ, с 27 апреля минимальный первоначальный взнос снижен с 30,1% до 20,1% для всех объектов. Ранее такой уровень взноса был доступен при сделках с подрядчиками на проектном финансировании банка.
Для прозрачности сделок рыночную ипотеку на ИЖС ВТБ теперь выдает с использованием счетов эскроу. Благодаря этому клиент получает уверенность: банк перечислит деньги подрядчику только после того, как дом будет построен и принят заказчиком.
Кредиты доступны заемщикам по ставке от 19,9% годовых, в том числе клиентам Почта банка. Возможно получить до 60 миллионов рублей при строительстве в Москве, Санкт-Петербурге и областях и до 30 миллионов рублей — в остальных регионах. Максимальный срок кредита — 30 лет. Деньги можно направить как на покупку участка и строительство «с нуля», так и на строительство на уже имеющемся участке.
«Поэтапное снижение ключевой ставки начинает восстанавливать рынок ипотеки на ИЖС. Те, кто не подходит под госпрограммы и давно откладывал стройку, наконец возвращаются к своим планам, а подрядчики адаптируются к работе с эскроу. По нашим оценкам, по итогам года выдачи ипотеки на частные дома покажут рост на уровне 25–30%, достигнув 35–40 тысяч сделок на общую сумму 220–250 миллиардов рублей», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
