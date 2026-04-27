Общество
27 апреля 17:09
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Паромная переправа Казань — Верхний Услон приостановила работу

График изменился по техническим причинам.

Автор фото: kzn.ru

Паром перестанет перевозить татарстанцев от Казани до Верхнего Услона до 28 апреля. О приостановке работы заявили в пресс-службе паромной переправы.

Изменение графика произошло по техническим причинам. Работа переправы продолжится 28 апреля в 6 часов утра.

Напомним, что начало сезона откладывали по не зависящим от представителей переправы обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что в Татарстане начала работу переправа Аракчино — Верхний Услон. Первые рейсы из населенных пунктов отправляются в 6:00, последние — в 22:00. Паромы ходят с интервалом 5–7 минут.

