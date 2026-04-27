Паромная переправа Казань — Верхний Услон приостановила работу
График изменился по техническим причинам.
Паром перестанет перевозить татарстанцев от Казани до Верхнего Услона до 28 апреля. О приостановке работы заявили в пресс-службе паромной переправы.
Изменение графика произошло по техническим причинам. Работа переправы продолжится 28 апреля в 6 часов утра.
Напомним, что начало сезона откладывали по не зависящим от представителей переправы обстоятельствам.
Ранее сообщалось, что в Татарстане начала работу переправа Аракчино — Верхний Услон. Первые рейсы из населенных пунктов отправляются в 6:00, последние — в 22:00. Паромы ходят с интервалом 5–7 минут.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.