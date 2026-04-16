Паромы ходят каждые 5–7 минут.

Автор фото: t.me/kirmosinfo

В Татарстане 16 апреля открылась паромная переправа Аракчино — Верхний Услон. Об этом сообщила официальная группа переправы в социальной сети «ВКонтакте».

Первые рейсы из населенных пунктов отправляются в 6:00, последние — в 22:00. Паромы ходят с интервалом 5–7 минут.

Стоимость проезда:

взрослый билет — 100 рублей;

дети от 12 до 14 лет — 50 рублей;

дети младше 12 лет — бесплатно;

ручной багаж — 3 рубля за каждые 10 килограммов.

Провоз транспорта:

самокат — 25 рублей;

велосипед — 50 рублей;

мотоцикл, мопед, питбайк — 200 рублей;

мотоблок — 160 рублей;

квадроцикл — 300 рублей;

автомобиль массой до 10 тонн — 400 рублей;

прицепы для легковушек длиной до 3 метров — 150 рублей, длиннее — 200 рублей.

Напомним, ранее открытие переправы планировалось на 14 апреля, но его перенесли на несколько дней по не зависящим от перевозчика обстоятельствам.

Ранее мы писали, что с 15 марта в Татарстане прекратили работу все ледовые переправы. Решение было принято из-за изменения структуры льда.

