Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон начала работу с 16 апреля
Паромы ходят каждые 5–7 минут.
В Татарстане 16 апреля открылась паромная переправа Аракчино — Верхний Услон. Об этом сообщила официальная группа переправы в социальной сети «ВКонтакте».
Первые рейсы из населенных пунктов отправляются в 6:00, последние — в 22:00. Паромы ходят с интервалом 5–7 минут.
Стоимость проезда:
взрослый билет — 100 рублей;
дети от 12 до 14 лет — 50 рублей;
дети младше 12 лет — бесплатно;
ручной багаж — 3 рубля за каждые 10 килограммов.
Провоз транспорта:
самокат — 25 рублей;
велосипед — 50 рублей;
мотоцикл, мопед, питбайк — 200 рублей;
мотоблок — 160 рублей;
квадроцикл — 300 рублей;
автомобиль массой до 10 тонн — 400 рублей;
прицепы для легковушек длиной до 3 метров — 150 рублей, длиннее — 200 рублей.
Напомним, ранее открытие переправы планировалось на 14 апреля, но его перенесли на несколько дней по не зависящим от перевозчика обстоятельствам.
Ранее мы писали, что с 15 марта в Татарстане прекратили работу все ледовые переправы. Решение было принято из-за изменения структуры льда.
