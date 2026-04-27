Казань стала самым крупным рассадником клещей в Татарстане
Жителей столицы республики кусают намного чаще остальных — зафиксировано 66 случаев.
Наибольшее количество укусов клещей в регионе в этом году пришлось именно на Казань. Тут отмечается 66 присасываний паразитов, в то время как в остальных городах это количество оказалось меньше — 32 обращения в Набережных Челнах, 27 укусов в Альметьевском районе, 23 случая в Нижнекамском районе, 17 и 13 «нападений» клещей в Елабужском районе и Бугульминском районе соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.
Среди исследованных 33 клещей выявлена только одна особь, переносящая иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ). Остальные оказались безвредными, никто из пострадавших, к счастью, не заразился сопутствующими инфекциями.
В республике ведется серьезная профилактическая работа: обработано 105,4 гектара общественных природный мест, прививки поставили более 5,5 тысячи человек, что составляет 43 процента от запланированного количества.
Как сообщают в Роспотребнадзоре, после укуса инфицированным ИКБ клещом появляется круглое или овальное пятнышко, которое постепенно увеличивается. Оно может достигнуть диаметра в 60 сантиметров. При своевременном лечении выздоровление наступает в срок до одного месяца. Если пропустить нужный момент, пострадают внутренние органы и ткани, может развиться ряд серьезных заболеваний. Поэтому следует обращаться к врачу при обнаружении укуса и отдавать клеща на исследование.
Ранее в Роспотребнадзоре также заявили, что клещевой энцефалит легко перепутать с обычным гриппом. Среди симптомов — температура, головная боль, ломота в теле, боль в мышцах.
