Министр обороны России на встрече ШОС предупредил о непредсказуемых последствиях.

Автор фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Евросоюз, наращивая военные поставки Киеву, всё сильнее погружается в конфликт на Украине. Об этом в Бишкеке заявил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он отметил любопытное изменение расклада сил: активность США в поддержке киевского режима заметно упала, зато резко выросла помощь со стороны европейских стран.

«Евросоюз всё глубже втягивается в конфликт, финансирует его и поставляет вооружение», — констатировал министр.

Белоусов дал понять, что за этими поставками в Москве следят очень пристально и сознательно не держат информацию в секрете. В качестве примера он напомнил о недавней публикации в прессе. Речь идёт о перечне европейских предприятий, который появился в СМИ 15 апреля. В том списке были перечислены заводы, выпускающие и отправляющие на Украину ударные беспилотники вместе с компонентами — для нанесения ударов уже по российской территории.

Такая огласка, по мнению российского министра обороны, не просто констатация факта. Подобные действия, заявил он, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и могут обернуться абсолютно непредсказуемыми последствиями.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.