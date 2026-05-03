Автор фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Геннадий Зюганов выступил с резкой критикой инициативы Минцифры ввести оплату за использование сервисов обхода блокировок. Парламентарий назвал предполагаемые допсборы за каждый потраченный гигабайт «средневековым оброком», который существенно ударит по кошелькам россиян, сообщает «Конкурент.ру».

По мнению политика, реализация этой меры может привести к росту цифрового неравенства в стране. Обеспеченные граждане, как считает Зюганов, смогут позволить себе полноценный доступ в интернет, тогда как миллионы учителей, студентов и пенсионеров окажутся ограничены в возможностях — им придется довольствоваться лишь набором государственных сервисов.

Парламентарий также подчеркнул циничность самой попытки заработать на пользователях, которых ранее лишили привычных инструментов связи. По словам Зюганова, избыточное регулирование и введение новых поборов никак не соотносятся с реальным развитием технологий и могут затормозить прогресс в цифровой сфере.

Ранее СМИ сообщали, что Минцифры обсуждало с операторами связи возможность введения платы за превышение лимита международного трафика — свыше 15 ГБ в месяц. При этом в ведомстве пока не приняли окончательного решения по данному вопросу.

