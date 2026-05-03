Зюганов раскритиковал идею Минцифры взимать плату за сервисы обхода блокировок
Лидер коммунистов считает данную меру «средневековым оброком», который существенно ударит по кошелькам россиян.
Депутат Госдумы Геннадий Зюганов выступил с резкой критикой инициативы Минцифры ввести оплату за использование сервисов обхода блокировок. Парламентарий назвал предполагаемые допсборы за каждый потраченный гигабайт «средневековым оброком», который существенно ударит по кошелькам россиян, сообщает «Конкурент.ру».
По мнению политика, реализация этой меры может привести к росту цифрового неравенства в стране. Обеспеченные граждане, как считает Зюганов, смогут позволить себе полноценный доступ в интернет, тогда как миллионы учителей, студентов и пенсионеров окажутся ограничены в возможностях — им придется довольствоваться лишь набором государственных сервисов.
Парламентарий также подчеркнул циничность самой попытки заработать на пользователях, которых ранее лишили привычных инструментов связи. По словам Зюганова, избыточное регулирование и введение новых поборов никак не соотносятся с реальным развитием технологий и могут затормозить прогресс в цифровой сфере.
Ранее СМИ сообщали, что Минцифры обсуждало с операторами связи возможность введения платы за превышение лимита международного трафика — свыше 15 ГБ в месяц. При этом в ведомстве пока не приняли окончательного решения по данному вопросу.
Ранее мы писали, как выросли загрузки VPN-приложений в России.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.
Авария произошла по пути в Казань.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.