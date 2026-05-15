Глава МИД подчеркнул, что лидеры двух стран сохраняют взаимоуважение друг к другу на переговорах.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп всегда общаются в товарищеском тоне. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова министра иностранных дел Сергея Лаврова.



Он отметил, что «дух в отношениях» между главами стран остается взаимоуважительным.



Ранее сообщалось, что предложение Путина Трампу о посещении Москвы все еще в силе. Эта идея прозвучала в августе во время саммита на Аляске. Американский лидер счел это предложение интересным и допустил возможность визита.



Путин также готов провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве в любой момент. Россия открыта к контактам и положительно относится к посредническим услугам с американской стороны в контексте мирного урегулирования.



