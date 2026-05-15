Отношения Путина и Трампа остаются дружескими, заявил Лавров
Глава МИД подчеркнул, что лидеры двух стран сохраняют взаимоуважение друг к другу на переговорах.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп всегда общаются в товарищеском тоне. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Он отметил, что «дух в отношениях» между главами стран остается взаимоуважительным.
Ранее сообщалось, что предложение Путина Трампу о посещении Москвы все еще в силе. Эта идея прозвучала в августе во время саммита на Аляске. Американский лидер счел это предложение интересным и допустил возможность визита.
Путин также готов провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве в любой момент. Россия открыта к контактам и положительно относится к посредническим услугам с американской стороны в контексте мирного урегулирования.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.