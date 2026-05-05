Трамп назвал сроки завершения конфликта с Ираном
Однако американский лидер не считает время определяющим фактором.
Боевые действия на Ближнем Востоке могут закончиться через 2-3 недели. Американская сторона уничтожила большую часть запланированного, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом. Об этом сообщает RT.
Однако американский лидер не считает время определяющим фактором на данный момент. В качестве исходов Белый дом рассматривает либо сделку, либо окончательную победу.
Ранее в ответ на предложение о временном перемирии в девяти параграфах представители Ирана потребовали урегулирования всех спорных вопросов в течение 30 дней и полного прекращения огня. Республика направила США план мира из 14 пунктов.
