Политика
5 мая 22:52
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Трамп назвал сроки завершения конфликта с Ираном

Однако американский лидер не считает время определяющим фактором.

Автор фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Боевые действия на Ближнем Востоке могут закончиться через 2-3 недели. Американская сторона уничтожила большую часть запланированного, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом. Об этом сообщает RT.

Однако американский лидер не считает время определяющим фактором на данный момент. В качестве исходов Белый дом рассматривает либо сделку, либо окончательную победу.

Ранее в ответ на предложение о временном перемирии в девяти параграфах представители Ирана потребовали урегулирования всех спорных вопросов в течение 30 дней и полного прекращения огня. Республика направила США план мира из 14 пунктов.

