Происшествия
9 июля 15:43
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«Вечерняя Казань»

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В Казани вынесли приговор девушке, укравшей двух щенков чихуахуа

При покупке собак обвиняемая показала заводчице поддельный чек о переводе средств.

В Казани вынесли приговор девушке, укравшей двух щенков чихуахуа

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики к одному году условно приговорили 25-летнюю жительницу, которая похитила двух щенков чихуахуа. Она полностью признала свою вину и возместила весь причиненный ущерб, сообщает прокуратура Татарстана.

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года: девушка договорилась о покупке двух щенков. С владелицей животных они условились о цене в 30 тысяч за черного чихуахуа и 25 тысяч за черно-белого. При встрече в Куюках покупательница взяла щенков, отдала одну тысячу наличными, а остальные 54 тысячи якобы перевела, показав поддельный чек об оплате.

Одну собаку девушка сначала оставила себе, вторую отдала подруге. Вскоре после этого его перепродали третьему лицу.

В ведомстве отметили, что уголовное дело отказались возбуждать после заявления заводчицы, однако на помощь пришла прокуратура Пестречинского района.

Ранее сообщалось, что в Татарстане собаку из приюта долгое время пытаются вернуть законной владелице. Питомца по кличке Эдди забрали во время отлова безнадзорных животных.

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