В Казани вынесли приговор девушке, укравшей двух щенков чихуахуа
При покупке собак обвиняемая показала заводчице поддельный чек о переводе средств.
В столице республики к одному году условно приговорили 25-летнюю жительницу, которая похитила двух щенков чихуахуа. Она полностью признала свою вину и возместила весь причиненный ущерб, сообщает прокуратура Татарстана.
Инцидент произошел еще в декабре прошлого года: девушка договорилась о покупке двух щенков. С владелицей животных они условились о цене в 30 тысяч за черного чихуахуа и 25 тысяч за черно-белого. При встрече в Куюках покупательница взяла щенков, отдала одну тысячу наличными, а остальные 54 тысячи якобы перевела, показав поддельный чек об оплате.
Одну собаку девушка сначала оставила себе, вторую отдала подруге. Вскоре после этого его перепродали третьему лицу.
В ведомстве отметили, что уголовное дело отказались возбуждать после заявления заводчицы, однако на помощь пришла прокуратура Пестречинского района.
Ранее сообщалось, что в Татарстане собаку из приюта долгое время пытаются вернуть законной владелице. Питомца по кличке Эдди забрали во время отлова безнадзорных животных.
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