Супруги пытались разделить имущество и решить вопрос о воспитании троих детей.

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Правоохранители в Таганроге пытаются поймать вооруженного бывшего полицейского, который из карабина «Сайга» застрелил своих тестя, тещу и бабушку жены. Произошло убийство на фоне развода — супруги пытались поделить имущество и решить, как дальше воспитывать своих троих детей. Об этом сообщает «База».

В городе объявлен план «Перехват». Вместе с 44-летним подозреваемым Евгением, предварительно, скрылся и его отец. В последнее время бывший полицейский работал директором автошколы. Из органов его уволили из-за сокрытия преступления — в 2002 году, по некоторым данным, он избил человека. Потерпевший получил средний вред здоровью.

Как сообщает SHOT, отец Евгения также может быть вооружен. Оба скрылись на автомобиле. Также стало известно, что репутация у автошколы среди жителей не очень высокая — якобы услуги там после оплаты не оказывают.

Ранее сообщалось, что в Казани под суд пойдет мужчина, который пытался зарезать подростка в торговом центре. Обвиняемый ударил мальчика ножом в грудь.

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