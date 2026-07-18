Происшествия
18 июля 10:33
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«Вечерняя Казань»

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Жительница Лениногорска получила ожоги половины тела при жарке мяса с коньяком

Женщина провела в больнице полтора месяца и перенесла три операции.

Жительница Лениногорска получила ожоги половины тела при жарке мяса с коньяком

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Лениногорске 53-летняя женщина едва не погибла во время приготовления ужина. Она готовила мясо и случайно плеснула коньяк на плиту. Жидкость мгновенно вспыхнула. От испуга женщина дёрнула рукой, и горящий коньяк попал на одежду, которая тут же загорелась.

Пострадавшую сначала доставили в местную центральную районную больницу, а затем перевели в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы Татарстана. Врачи диагностировали ожоги 50 процентов тела. За полтора месяца лечения женщина перенесла три операции. Недавно её наконец выписали домой в удовлетворительном состоянии с заживающими ранами.

Ранее мы писали, что в РКБ Татарстана спасли байкера с множественными переломами после страшного ДТП. У мотоциклиста были переломы таза, бедра, руки, колена и шейного позвонка.

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