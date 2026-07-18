Жительница Лениногорска получила ожоги половины тела при жарке мяса с коньяком
Женщина провела в больнице полтора месяца и перенесла три операции.
В Лениногорске 53-летняя женщина едва не погибла во время приготовления ужина. Она готовила мясо и случайно плеснула коньяк на плиту. Жидкость мгновенно вспыхнула. От испуга женщина дёрнула рукой, и горящий коньяк попал на одежду, которая тут же загорелась.
Пострадавшую сначала доставили в местную центральную районную больницу, а затем перевели в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы Татарстана. Врачи диагностировали ожоги 50 процентов тела. За полтора месяца лечения женщина перенесла три операции. Недавно её наконец выписали домой в удовлетворительном состоянии с заживающими ранами.
Ранее мы писали, что в РКБ Татарстана спасли байкера с множественными переломами после страшного ДТП. У мотоциклиста были переломы таза, бедра, руки, колена и шейного позвонка.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.
Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.
Доцент Финансового университета объяснил, почему зарплаты будут расти.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.