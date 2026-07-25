Казанцу, обманувшему друга на 456 тысяч рублей, дали условный срок
Парень предложил приятелю вложиться в покупку телефонов.
Суд, рассмотрев уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Казани, признал его виновным в мошенничестве, сообщает прокуратура Татарстана.
Молодой человек сообщил своему знакомому, что планирует заняться перепродажей сотовых телефонов. Он предложил другу вложиться в покупку первой партии телефонов. На самом же деле заниматься этим делом парень не думал, просто присвоил чужие деньги - 456 тысяч рублей.
Вину молодой человек признал, ущерб возместил в полном объеме. Суд приговорил горожанина к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее мошенники похитили деньги у двух казанцев, прислав им ссылки. Жертвы потеряли в общей сложности более 35 тысяч рублей.
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