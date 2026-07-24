Мошенники похитили деньги у двух казанцев, прислав им ссылки
Жертвы потеряли в общей сложности более 35 тысяч рублей.
В Казани двое жителей повелись на уловки мошенников и потеряли деньги. 24-летней девушке написал парень на платформе для знакомств. Они продолжили общаться в мессенджере. Аферист отправил ей ссылку для покупки билетов в театр. Перейдя по ней, у девушки списали около 16 тысяч рублей.
Похожий случай произошел с 47-летним мужчиной. Ему на почту пришло письмо, в котором предлагали скидку на день рождения. В письме была ссылка, когда он перешел по ней, со счета списали порядка 20 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве. В МВД по Татарстану просят не переходить по подозрительным ссылкам.
Ранее сообщалось, что мошенники маскируются под фирмы, списывающие долги. Жертвы отдают деньги аферистам якобы за сопровождение банкротства.
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