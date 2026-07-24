Происшествия
24 июля 20:53
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«Вечерняя Казань»

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Уклонившегося от уплаты налогов руководителя фирмы в Татарстане ждет суд

Мужчине также вменяют неправомерный оборот средств платежей.

Уклонившегося от уплаты налогов руководителя фирмы в Татарстане ждет суд

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В скором времени суд рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летнего татарстанца, который обвиняется по двум статьям - уклонение от уплаты налогов и неправомерный оборот средств платежей, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.  

Как считает следствие, в 2019–2024 годах руководитель ООО «Сармат» вносил ложные сведения в налоговые декларации и другие документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 20 контрагентами, что позволило ему   уклониться от уплаты НДС на сумму свыше 244 миллионов рублей.  

Директор фирмы также изготовил поддельные распоряжения о переводе более 1,2 миллиарда рублей на счета 19 организаций, указав в документах ложные основания и суммы операций.  

В ходе расследования руководитель фирмы частично погасил долг, выплатив 75 миллионов рублей. На имущество обвиняемого и организации наложен арест.  

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани.

Ранее суд отказал Блиновской во взыскании 224 миллионов рублей с налоговой. Эту сумму блогер вместе со своей семьей выплатили ФНС с целью уменьшить размер причиненного вреда.

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