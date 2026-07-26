Больше половины работников в Казани хотят улучшить рабочее место
Почти половине опрошенных не хватает тишины.
Только 45 процентов казанцев довольным оснащением рабочего места. А вот 52 процента хотели бы его изменить, говорится в исследовании аналитиков сети сервисных офисов SOK.
Многим (48 процентам) не хватает тишины, 40 процентам - свежего воздуха и вентиляции, 35 процентам - личного пространства, 28 процентам - удобных кресел. Кроме того, 81 процент респондентов уверен, что именно работодатель должен обустроить им рабочее место. 15 процентов рассматривают возможность организации рабочего пространства по софинансированию, а четыре процента готовы полностью самостоятельно закрыть вопрос с оснащением персонального рабочего места.
Среди последних 31 процент готов потратить на это до десяти тысяч рублей, 28 процентов - от 10 до 30 тысяч, 22 процента - от 30 до 50 тысяч, а 19 процентов - больше 50 тысяч.
Ранее сообщалось, что работодатели в Казани начали чаще идти на уступки сотрудникам, готовым уволиться. При этом мужчины реже женщин получают желаемое после подобных угроз.
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