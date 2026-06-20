Сокращения есть, но это лишь 0,3 процента всех занятых, безработица остаётся низкой.

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции поделилась любопытным наблюдением. Искусственный интеллект уже помогает отдельным компаниям работать эффективнее, но глобально рынок труда его пока не почувствовал.

«Пока не играет определяющую роль, — сказала она. — Но влияние этого фактора, я думаю, с годами будет увеличиваться».

При этом охлаждение рынка труда хоть и заметно, но идёт медленно. Кого-то действительно сокращают, однако речь всего о 0,3 процента от всех занятых — это почти незаметно в масштабах страны. Безработица по-прежнему низкая, а доля предприятий, которым не хватает рабочих рук, за последний месяц вообще не уменьшилась. Так что люди, даже попав под оптимизацию, довольно быстро находят новое место.

Ранее сообщалось, что Набиуллина пообещала больше ясности по ключевой ставке к июльскому заседанию. Центробанк пересчитает прогноз с учётом новой бюджетной политики.

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