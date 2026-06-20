Экономика
20 июня 10:03
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«Вечерняя Казань»

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Набиуллина пообещала больше ясности по ключевой ставке к июльскому заседанию

Центробанк пересчитает прогноз с учётом новой бюджетной политики.

Набиуллина пообещала больше ясности по ключевой ставке к июльскому заседанию

Автор фото: kremlin.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции дала понять, что в июле регулятор будет пересматривать прогноз по ключевой ставке. По её словам, сейчас назвать конкретную цифру трудно, но к следующему заседанию определённости станет больше.

«Мы будем делать оценку, как изменение бюджетной политики повлияет на уровень нейтральной ставки. К следующему заседанию, я думаю, будет больше определённости», — сказала Набиуллина.

Она пояснила, что ЦБ даст новое видение ставки на опорном заседании и оценит динамику на 2026–2028 годы, причём изменения, скорее всего, затронут ближайшие два года.

Ранее мы писали, что Центробанк снизил ключевую ставку на 25 б.п. Теперь ставка составляет 14,25 процента.

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