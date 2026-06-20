Набиуллина пообещала больше ясности по ключевой ставке к июльскому заседанию
Центробанк пересчитает прогноз с учётом новой бюджетной политики.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции дала понять, что в июле регулятор будет пересматривать прогноз по ключевой ставке. По её словам, сейчас назвать конкретную цифру трудно, но к следующему заседанию определённости станет больше.
«Мы будем делать оценку, как изменение бюджетной политики повлияет на уровень нейтральной ставки. К следующему заседанию, я думаю, будет больше определённости», — сказала Набиуллина.
Она пояснила, что ЦБ даст новое видение ставки на опорном заседании и оценит динамику на 2026–2028 годы, причём изменения, скорее всего, затронут ближайшие два года.
Ранее мы писали, что Центробанк снизил ключевую ставку на 25 б.п. Теперь ставка составляет 14,25 процента.
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