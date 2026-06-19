Теперь ставка составляет 14,25 процента.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 14,5 до 14,25 процента годовых. Так решил совет директоров. В ЦБ заявили, что рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года.



Рост цен немного снизился, но пока остается в диапазоне от четырех до пяти процентов. Также за последние месяцы ускорился рост кредитования.

«Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии», - говорится в релизе Банка России.

Центробанк продолжит оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На решение повлияют замедление инфляции, динамика инфляционных ожиданий и оценка рисков со стороны внутренних и внешних условий.

В целом годовая инфляция прогнозируется в 2026 году в 4,5–5,5 процента. Устойчивая инфляция сложится вблизи четырех процентов во втором полугодии 2026 года.

Ранее сообщалось, что российские банки опустили ставки по ипотеке на частные дома. Пройдя пиковые значения на уровне 21–22% годовых в начале года, рыночные ставки по кредитам на строительство домов к концу весны опустились в диапазон 18–19,5%.

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