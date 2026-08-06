Центробанк спрогнозировал годовую инфляцию в 6,3 процента по итогам сентября
В третьем квартале ожидается ускорение роста цен по сравнению со вторым.
Банк России ожидает, что годовая инфляция в стране по итогам сентября составит 6,3 процента. Такой прогноз содержится в среднесрочном макроэкономическом комментарии регулятора.
При этом в третьем квартале инфляция с сезонной корректировкой ускорится до семи процентов в годовом выражении, тогда как во втором квартале она была на уровне пяти процентов.
Ранее мы писали, что Татарстан обогнал Россию по годовой инфляции. Цены в республике за месяц выросли на процент с лишним.
Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что удорожание топлива распространяется на цены товаров и услуг. Реагировать мерами денежно-кредитной политики на каждый шок предложения нет необходимости, считают в Центробанке.
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