Как изменилась структура ипотечного рынка в России
В июле 2026 распределение интереса заёмщиков к различным видам недвижимости стало более сбалансированным.
Аналитики Домклик подвели итоги июля 2026 года и изучили, как изменилась структура ипотечного рынка. Общий объём выдач составил 254,2 млрд рублей – на 26,6% меньше, чем в июне, но на 12,4% больше, чем в июле прошлого года. Снижение к июню связано, прежде всего, с корректировкой спроса на льготную ипотеку. Несмотря на это, выдачи в июле сопоставимы с апрельскими и выше показателей февраля, марта и мая 2026 года, уступая лишь январю и июню 2026 года – тогда наблюдался повышенный спрос на ипотеку с господдержкой.
В июле 2026 распределение интереса заёмщиков к различным видам недвижимости стало более сбалансированным. Доля первички составила 47,6% (-10 п.п. к июню), готовых квартир – 27,2% (+9,3 п.п.), загородных домов – 12,3% (-0,7 п.п.), а ИЖС – 9% (+0,5 п.п.).
Таким образом, мы видим, что спрос смещается в сторону большей равномерности: постепенно прекращается преобладание первичного рынка, продолжавшееся со второй половины 2024 по январь 2026. В то же время растёт востребованность сегментов жилья, которые менее зависимы от льготного финансирования, заявил Алексей Лейпи, директор департамента Домклик Сбербанка.
Первичка: снижение вслед за льготными программами
Сильнее всего корректировался первичный рынок. В июле на новостройки было выдано 121,1 млрд рублей – на 39,5% меньше, чем в июне, и на 15,7% ниже июля 2025 года. В июне заёмщики стремились успеть оформить кредиты до ожидаемого изменения условий льготных программ с 01.07.2026, что снизило спрос в последующие месяцы.
По данным пресс-службы Сбера, доля первички в структуре выдач снизилась на 10 п.п. и составила 47,6%. Новостройки остаются крупнейшим сегментом рынка, однако разрыв с другими типами жилья стремительно сокращается, а годовая динамика первички (-15,7%) контрастирует с общим ростом рынка (+12,4%) – то есть рынок растёт уже не за счёт новостроек.
Вторичка: рост более чем в два раза год к году
Рынок готового жилья продолжает расти. В июле выдачи на вторичку составили 69,4 млрд рублей – на 10,9% больше, чем в июне, и в 2,2 раза выше июля 2025 года (+120,3%).
Динамика с начала года подтверждает устойчивость рынка готовых квартир: с февраля 2026 года объёмы кредитования держатся на уровне около 60-70 млрд рублей в месяц, а июльский результат лишь немного уступает рекорду года, установленному в апреле (70,4 млрд рублей). Доля вторички в структуре выдач выросла на 9,3 п.п. – до 27,2%.
Загородная недвижимость: высокий сезон продолжается
Летний сезон традиционно поддерживает интерес к загородной недвижимости: несмотря на месячную коррекцию, оба сегмента уверенно превышают уровни годовой давности. Совокупный объём выдач на покупку готовых загородных домов и строительство собственных домов (ИЖС) составил в июле 53,7 млрд рублей, что соответствует примерно 21% всего ипотечного рынка.
Спрос на готовые загородные дома сократился после июньского пика: 31,2 млрд рублей (-29,6% к июню), но в годовом выражении сегмент остаётся в плюсе (+13,9%).
По итогам июля 2026 наибольшая доля сделок на покупку готовых загородных домов была зафиксирована в Оренбургской области (79,1%), Республике Бурятия (73,9%) и Ставропольском крае (71,1%). Из крупных регионов выделяются Республика Башкортостан (20%), Республика Татарстан (18,6%) и Краснодарский край (18%).
Рынок ИЖС также снизился к июню (-23,4%), однако июльские 22,5 млрд рублей – второй лучший результат года. Для сравнения: в феврале-мае ежемесячные выдачи колебались в диапазоне 11,5-17,6 млрд рублей, а в июне сегмент достиг рекордных 29,4 млрд рублей. Год к году выдачи на строительство собственных домов выросли на четверть (+25%), а доля ИЖС по итогам июля 2026 достигла 9% (+0,5 п.п. к июню) в общей структуре рынка.
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