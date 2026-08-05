Экономика
5 августа 08:28
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«Вечерняя Казань»

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Россельхознадзор запретил транзит мяса птицы из Евросоюза через Россию

Причиной стала партия с поддельными документами, которая шла через Польшу в Узбекистан.

Россельхознадзор запретил транзит мяса птицы из Евросоюза через Россию

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

С 5 августа Россельхознадзор вводит временный запрет на транзит мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза через территорию России. В ведомстве объяснили, что решение принято ради защиты от распространения болезней животных и безопасности потребителей. Поводом стала незаконная перевозка: груз с польскими номерами, заявленный как немецкая продукция, шёл транзитом в Узбекистан по фальшивым ветеринарным сертификатам.

Ограничения будут действовать до завершения переговоров с Еврокомиссией. При этом продукцию, сертифицированную и отгруженную до 5 августа, разрешат провезти до 6 августа включительно.

Ранее мы писали, что цены на мясо в Татарстане бьют рекорды и превращают курятину в деликатес. Мясной рынок республики штормит от рекордного роста цен. Говядина подорожала до 721 рубля, а привычная курятина стремительно теряет статус доступного продукта из-за падения рентабельности фабрик. Экономисты и производители бьют тревогу.

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