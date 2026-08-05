Россельхознадзор запретил транзит мяса птицы из Евросоюза через Россию
Причиной стала партия с поддельными документами, которая шла через Польшу в Узбекистан.
С 5 августа Россельхознадзор вводит временный запрет на транзит мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза через территорию России. В ведомстве объяснили, что решение принято ради защиты от распространения болезней животных и безопасности потребителей. Поводом стала незаконная перевозка: груз с польскими номерами, заявленный как немецкая продукция, шёл транзитом в Узбекистан по фальшивым ветеринарным сертификатам.
Ограничения будут действовать до завершения переговоров с Еврокомиссией. При этом продукцию, сертифицированную и отгруженную до 5 августа, разрешат провезти до 6 августа включительно.
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