Экономика
5 августа 08:09
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«Вечерняя Казань»

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В России официально разрешили покупать и продавать криптовалюту

Цифровые активы признали имуществом, а Банк России получил полномочия регулятора.

В России официально разрешили покупать и продавать криптовалюту

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который официально легализует оборот криптовалют в стране. Документ впервые признает цифровые активы имуществом и устанавливает четкие правила игры на этом рынке.

Теперь россияне смогут легально покупать и продавать криптовалюту через российские биржи, брокеров, управляющие компании и криптообменники. Регулировать и контролировать эту сферу будет Банк России.

Что важно знать:

• криптообменники обязаны войти в специальный реестр и иметь не менее 15 миллионов рублей собственных средств. Для них предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года;

• оплачивать товары и услуги криптовалютой внутри России по-прежнему запрещено. Исключения составили расчеты по внешнеторговым контрактам, вознаграждение за майнинг, сетевые комиссии, а также покупка ценных бумаг, цифровых прав и других криптовалют;

• для неквалифицированных инвесторов установлен лимит: покупать криптовалюту можно только на сумму до 300 тысяч рублей в год у одного посредника. Квалифицированным инвесторам ограничений нет, но пройти тестирование придется всем;

• на биржах будут торговать не всеми монетами. В перечень Банка России попадут только криптовалюты с капитализацией от 5 триллионов рублей и среднедневным оборотом от 1 триллиона рублей;

• банки получат обязанность отклонять переводы в пользу «неуполномоченных получателей», которых заподозрят в нелегальном обмене. Эта норма вступит в силу позже основных;

Основные положения нового закона начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Ранее мы писали, что с начала осени обслуживанием с использованием цифрового рубля займется 21 банк. До 2028 года к ним должны присоединиться все банки. Россияне смогут пользоваться цифровой валютой через банковские приложения.

Также сообщалось, что правительство запретило майнинг в Москве, Подмосковье и части Курской области. Добывать цифровую валюту в этих регионах нельзя будет с 15 августа.

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