Хуснуллин заявил, что жильё в России строится и продаётся несмотря на рост цен
На вопрос о снижении стоимости недвижимости вице-премьер только развёл руками.
Зампред правительства Марат Хуснуллин прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости на фоне сообщений о подорожании жилья. По его словам, всё строится и продаётся, хотя есть небольшие задержки с реализацией из-за ипотеки.
«Всё нормально», — заверил он.
Однако на прямой вопрос, можно ли рассчитывать на снижение цен, отвечать не стал и лишь развёл руками.
Ранее мы писали, что в Татарстане за месяц продажи квартир в новостройках возросли на 78 процентов. Эксперты связывают прирост с изменениями в программе «Семейная ипотека».
Также сообщалось, что средняя стоимость квартиры в неипотечных сделках составила 6,1 миллиона рублей. На вторичном рынке средний «чек» сделки немного вырос – на 3%, до 6,2 миллиона рублей, а на первичном, напротив, снизился - на 14%, с 7,1 миллиона рублей до 6,1 миллиона рублей.
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