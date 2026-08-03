Экономика
3 августа 10:50
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«Вечерняя Казань»

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Торговые сети просят поставщиков самих развозить товары в магазины

Ретейлеры опасаются за свои склады и хотят переложить логистику на производителей.

Торговые сети просят поставщиков самих развозить товары в магазины

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Крупные российские торговые сети начали обсуждать с поставщиками новую схему работы. По данным «Ъ», ретейлеры предлагают, чтобы производители сами доставляли товары прямо в магазины и на распределительные центры. Так сети пытаются снизить риски на случай перебоев в работе собственной логистики.

С таким предложением к поставщикам уже обратилась сеть «Магнит», следует из текста дополнительного соглашения, с которым ознакомился «Ъ». В компании пояснили, что проактивно ищут способы обеспечить стабильность цепочек поставок. По словам источников, аналогичные корректировки обсуждает и X5, в которую входят «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Чижик».

Но есть и более жёсткий вариант. Сеть «Красное & Белое» предложила поставщикам подписать соглашение, по которому ретейлер снимает с себя ответственность за оплату уничтоженного товара в случае форс-мажора. В список таких обстоятельств включены и атаки беспилотников. Эксперты предупреждают, что перевод логистики на плечи поставщиков может привести к росту их издержек и повышению отпускных цен. Но поднять цены на полке сети не могут из-за высокой конкуренции, а значит, рискуют потерять в рентабельности.

Ранее мы писали, что глава Wildberries объяснила атаки на склады и пообещала сохранить доставку. Татьяна Ким назвала удары давлением на россиян и предупредила продавцов о мошенниках.

Также сообщалось, что в России зафиксировали резкое падение оптовых цен на мясо птицы. До розничных магазинов тренд еще не дошел, на прилавках курятина за месяц подорожала на 8 процентов, при этом эксперты предупреждают о рисках нового скачка цен из-за низкой рентабельности птицефабрик.

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