Зарплаты продолжают расти.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал ТАСС, сколько пенсионных баллов даёт средняя зарплата в 2026 году. По его подсчётам, при доходе в 114 тысяч рублей в месяц работник получит 4,592 индивидуального пенсионного коэффициента. Если зарплата составит 120 тысяч рублей, баллов будет уже 4,834.

Эксперт напомнил, что в 2025 году средняя зарплата выросла на 14,28 процента — с 89 069 рублей до 101 784 рублей. В этом году рост продолжится, и к концу года средняя зарплата может достигнуть от 114 до 120 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в России намерены запретить повышать пенсионный возраст. Вместе с этим планируется отменить реформу 2019 года и вернуться к прежним возрастным стандартам — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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