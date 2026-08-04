Экономика
4 августа 22:24
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«Вечерняя Казань»

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В Казани Узбекистану представили промышленный потенциал Татарстана

Товарооборот между республиками растет.

В Казани Узбекистану представили промышленный потенциал Татарстана

Автор фото: Минпромторг Татарстана

На бизнес-форуме «Татарстан — Узбекистан», который прошел в Казани, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко рассказал о промышленном потенциале республики и отдельно о крупных предприятиях, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Татарстана.  

Глава ведомства подчеркнул, что в нынешнем году товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном может превысить полмиллиарда долларов.  

- Все предприятия республики так или иначе взаимодействуют с компаниями и рынками Узбекистана: кто-то поставляет, кто-то покупает. Наши компании являются мощным флагманом промышленности всей России. Сегодня здесь собралось около 200 предприятий из Татарстана и Узбекистана. Мы должны нарастить объемы выручки и взаимодействия, чтобы быть не просто братьями на словах, но и в экономике, — прокомментировал сотрудничество двух республик Олег Коробченко.

Ранее сообщалось, что в России пересмотрят военное сотрудничество с Узбекистаном и Казахстаном. Соответствующие договоры не обновлялись уже 10—13 лет.

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