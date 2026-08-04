Органы получат право следить за стоимостью на всех этапах движения товаров и выявлять резкие скачки.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому уполномоченные органы смогут вести мониторинг цен на продукты на всех этапах движения. Они смогут получать данные о производителях, поставщиках, продавцах, сделках, доходах, расходах, прибыли и объемах продовольственных товаров. Документ о внесении изменений в закон об основах госрегулирования торговой деятельности размещен на портале официального публикования правовых актов.

Перечень уполномоченных органов определит правительство. ФНС при этом будет вправе передавать ведомствам сведения, необходимые для мониторинга и анализа резких скачков цен. Предоставление информации будет определяться по согласованию с Минэкономразвития.

Закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали о рекордном росте цен на мясо в Татарстане. Для жителей даже привычная курятина теряет статус доступного продукта и становится деликатесом.

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