В России приняли закон о мониторинге цен на продукты
Органы получат право следить за стоимостью на всех этапах движения товаров и выявлять резкие скачки.
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому уполномоченные органы смогут вести мониторинг цен на продукты на всех этапах движения. Они смогут получать данные о производителях, поставщиках, продавцах, сделках, доходах, расходах, прибыли и объемах продовольственных товаров. Документ о внесении изменений в закон об основах госрегулирования торговой деятельности размещен на портале официального публикования правовых актов.
Перечень уполномоченных органов определит правительство. ФНС при этом будет вправе передавать ведомствам сведения, необходимые для мониторинга и анализа резких скачков цен. Предоставление информации будет определяться по согласованию с Минэкономразвития.
Закон вступит в силу с 1 января следующего года.
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