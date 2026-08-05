Большая часть пришла от дивидендов и аренды имущества.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С января текущего года объем поступивших в бюджет республики неналоговых доходов от использования госимущества и участков составил 1,27 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества Татарстана.

Большая часть пришла от дивидендов и аренды имущества — 816,64 миллиона рублей и 173,99 миллиона рублей соответственно. Часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий составила 40 миллионов рублей, аренда земли принесла в казну 81,66 миллиона рублей, сервитут — 27,47 миллиона рублей, доверительное управление — 73,11 миллиона рублей, реализация имущества — 52,66 миллиона рублей, продажа участков — 5,98 миллиона рублей, а прочие доходы достигли 0,05 миллиона рублей.

«Стабильные поступления от использования и реализации государственного имущества, а также земельных участков - это результат системной работы министерства по эффективному управлению активами», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Госсовет республики принял законопроект об изменениях закона о бюджете на текущий год и на 2027–2028 годы. Доходы Татарстана увеличатся на 48,7 миллиарда рублей и достигнут 600,9 миллиарда рублей.

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