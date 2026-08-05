Свыше 1 млрд рублей неналоговых доходов поступило в казну Татарстана
Большая часть пришла от дивидендов и аренды имущества.
С января текущего года объем поступивших в бюджет республики неналоговых доходов от использования госимущества и участков составил 1,27 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества Татарстана.
Большая часть пришла от дивидендов и аренды имущества — 816,64 миллиона рублей и 173,99 миллиона рублей соответственно. Часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий составила 40 миллионов рублей, аренда земли принесла в казну 81,66 миллиона рублей, сервитут — 27,47 миллиона рублей, доверительное управление — 73,11 миллиона рублей, реализация имущества — 52,66 миллиона рублей, продажа участков — 5,98 миллиона рублей, а прочие доходы достигли 0,05 миллиона рублей.
«Стабильные поступления от использования и реализации государственного имущества, а также земельных участков - это результат системной работы министерства по эффективному управлению активами», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее Госсовет республики принял законопроект об изменениях закона о бюджете на текущий год и на 2027–2028 годы. Доходы Татарстана увеличатся на 48,7 миллиарда рублей и достигнут 600,9 миллиарда рублей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
Спрос на специалистов всегда остается высоким.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.