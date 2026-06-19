Экономика
19 июня 17:58
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Рост зарплат замедлился, заявила Набиуллина

Сохраняется умеренный рост потребительской активности.

Рост зарплат замедлился, заявила Набиуллина

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России сохраняется умеренный рост потребительской активности. В этом поддержку оказывает рост зарплат, тем не менее их повышение сейчас замедлилось, цитирует ее слова «Лента.ру».

Набиуллина знает, что в России есть достаточно высокий разброс в динамике оплаты труда по отраслям и видам деятельности. А напряженность на рынке труда снижается медленно.

За второй квартал 2026 года показатели в экономике улучшились. Однако ситуация по отраслям очень различается. Данная тенденция за последний год только усилилась, что во многом связано со структурной перестройкой экономики.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 14,5 до 14,25 процента годовых. Рост цен немного снизился, но пока остается в диапазоне от четырех до пяти процентов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Часть АЗС Казани закрылась, а часть – ввела ограничения на продажу бензина

Где-то исчезло дизельное топливо.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН

Ограничения действуют до 20 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Неработающие россиянки с детьми могут получить несколько пособий и маткапитал

Государство поддерживает матерей с маленькими детьми.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Глава Рособрнадзора развеял миф о низком уровне знаний «поколения ЕГЭ»

Анзор Музаев заявил, что именно эти люди строят космодромы и создают высокие технологии.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какую пенсию получают в среднем судьи в России

Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.