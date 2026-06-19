Рост зарплат замедлился, заявила Набиуллина
Сохраняется умеренный рост потребительской активности.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России сохраняется умеренный рост потребительской активности. В этом поддержку оказывает рост зарплат, тем не менее их повышение сейчас замедлилось, цитирует ее слова «Лента.ру».
Набиуллина знает, что в России есть достаточно высокий разброс в динамике оплаты труда по отраслям и видам деятельности. А напряженность на рынке труда снижается медленно.
За второй квартал 2026 года показатели в экономике улучшились. Однако ситуация по отраслям очень различается. Данная тенденция за последний год только усилилась, что во многом связано со структурной перестройкой экономики.
Ранее сообщалось, что Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 14,5 до 14,25 процента годовых. Рост цен немного снизился, но пока остается в диапазоне от четырех до пяти процентов.
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