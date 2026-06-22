Сколько татарстанцы работают на первом месте трудоустройства
Мужчины, как правило, чуть дольше задерживаются на первом месте работы, чем женщины.
У жителей Татарстана средняя длительность первой работы составляет 4,6 года — это чуть меньше, чем по России (4,8 года). Самый длительный первый опыт работы среди российских регионов — в Еврейской автономной области (6,3 года), а самый короткий — в Санкт-Петербурге и Москве (по 4,2 года). Такое исследование провели в hh.ru.
Продолжительность работы на первом месте трудоустройства растет по мере взросления соискателей. Например, люди в возрасте от 18 до 24 лет задерживаются у первого работодателя 1,4 года. В 25—34 года остаются на первом месте работы в среднем на 2,7 года, а в 35—44 года показатель достигает пяти лет. «Долгожителями» можно назвать россиян в возрасте от 45 до 54 лет, которые работают на первом месте уже более восьми лет, а специалисты старше 55 — более 12 лет.
При этом мужчины обычно чуть дольше задерживаются на первом месте работы, чем женщины. Средний опыт работы на первом месте у женщин составляет 4,5 года, а у мужчин — 5,1.
Ранее сообщалось, что работодатели довольны уровнем подготовки выпускников в Татарстане. Наиболее высоко оценивают подготовку выпускников, желающих занять позиции специалистов по управлению персоналом.
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