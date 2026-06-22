Для многих женщин наличие автомобиля у партнера символизирует прежде всего независимость и успех.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани отношение к наличию автомобиля у потенциального партнера у мужчин и женщин сильно различается. Подавляющее большинство мужчин (78%) утверждают, что автомобиль женщины не играет роли в их желании познакомиться или начать отношения, сообщили аналитики Mamba и «СберАвто». Женщины же смотрят на этот вопрос иначе: только 18% девушек готовы встречаться с парнем, у которого нет авто. Еще 45% ожидают, что машина у их партнера появится в будущем, а оставшиеся 31% вообще не рассматривают мужчину без автомобиля как потенциального партнера.

Для многих женщин (63%) автомобиль символизирует свободу. Еще 53% отметили, что машина говорит о готовности подвезти и помочь в случае необходимости. 19% респондентов связывают автомобиль с уверенностью, а 17% — с надежностью. Многие женщины воспринимают машину как показатель успеха: 19% считают, что это свидетельствует о состоятельности партнера, а 15% ассоциируют автомобиль с его статусом и амбициями.

Мужчины видят женщину за рулем иначе, и романтичный образ автолюбительницы для них менее очевиден. 41% мужчин считают, что наличие машины у женщины указывает на ее мобильность, 32% видят в этом проявление практичности, а 26% — независимости. Уверенность в себе отметили 25%, а стиль, вкус, статус и амбиции еще 10%. Автомобиль в том числе оказывает влияет на восприятие потенциальных партнеров. 39% женщин ответили, что мужчина с машиной кажется им привлекательнее, в то время как мужчин с таким мнением всего 7%. Для большинства парней (51%) наличие машины у девушки является скорее приятным дополнением.

Для большинства мужчин (54%) марка машины девушки несущественна. Если предпочтения есть, то чаще выбирают женщин на практичных автомобилях без акцента на статус (15%), японских авто и премиум-классе (по 12%). Только 6% считают привлекательными девушек на немецких машинах, а спорткары, внедорожники и пикапы наименее популярны. Девушки более конкретны: 26% считают марку машины партнера несущественной. Остальные предпочитают премиум-автомобили (36%), японские марки (27%), большие внедорожники и пикапы (21%), немецкие марки (14%) и практичные машины (6%).

Фотография на фоне дорогого автомобиля популярна, но не так эффективна в анкетах: 45% мужчин и 50% женщин считают это попыткой привлечь внимание, а другого мнения придерживаются лишь 15% мужчин и 10% женщин.

Ранее сообщалось, что весной спрос на китайские автомобили с пробегом в Татарстане вырос на 20,5%. Среди лидеров по популярности: HAVAL Jolion (1,9 миллиона рублей), Geely Monjaro (3,5 миллиона рублей) и Chery Tiggo (T11) (329 тысяч рублей).

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Автор: Илона Трофимова