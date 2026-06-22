Алла Самойлова прибыла в Казань для участия во всероссийском форуме.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В Доме правительства Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Аллой Самойловой.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества. Речь шла, в частности, о взаимодействии по льготному лекарственному обеспечению граждан и реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Алла Самойлова прибыла в Казань с рабочей поездкой для участия в VI Всероссийском форуме «Обращение медицинских изделий «NOVAMED-2026», сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее работу татарстанских врачей назвали примером высочайшего уровня медпомощи. Команды врачей из республики и Москвы спасли жизнь беременной женщине с крайне редкой патологией сердца.

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