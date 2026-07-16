В казанском метро обновили освещение
Проведено плановое обслуживание оборудования на подстанциях.
В метро Казани на перегоне между «Северным вокзалом» и «Авиастроительной» заменили 87 ламп. Также на самой станции «Северный вокзал» обновили освещение в тоннелях — установили 37 новых светильников. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».
Проведена модернизация света и в АТП — заменили 12 светильников. Помимо прочего было проведено плановое обслуживание оборудования на 11 тягово-понизительных подстанциях. Установлены защитные кожухи на соединительные муфты и обновлено более 40 метров утеплителя на трубах между «Площадью Тукая» и «Кремлевской».
Ранее сообщалось, что в Казани свет впервые появится на 162 участках дорог. Всего установят около 2,2 тысячи опор со светильниками. В частности в 18 поселках установят порядка одной тысячи светодиодных энергосберегающих светильников.
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