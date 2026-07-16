Городская среда
16 июля 00:59
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Капитальный ремонт в 2026 году коснется порядка 250 казанских домов

На сегодня работы выполнены на 62%.

Капитальный ремонт в 2026 году коснется порядка 250 казанских домов

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

В 182 домах из 248,  включенных в программу капитального ремонта на нынешний год, уже трудятся специалисты. Ильсур Метшин побывал на одном из объектов – в жилом доме №40 на улице Мавлютова в Казани.  

Разговаривая с жителями дома, градоначальник подчеркнул, что в программе капитального ремонта в этом году почти 250 домов и, несмотря на все сложности, республика не свернула ни одну программу.  

Начиная с апреля, когда начались работы в этом доме,  специалисты уже отремонтировали крышу, сделали кровельное покрытие. Сейчас идут покраска фасада, ремонт входных групп, восстановление декоративных элементов балконов и ремонт системы отопления. В планах также замена систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.  

182 дома ремонтирует региональный оператор. Еще в 66 домах ремонт пройдет за счет средств собственников со спецсчетов. Работы в общей сложности выполнены на 62%. Сезонные работы планируется закончить 15 августа, а капитальный ремонт во всех домах – в сентябре, пишет пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в жилых массивах Казани отремонтировали 21 дорогу. Асфальт продолжают укладывать еще на 18 участках города.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Татнефть поставит в Кировскую область дополнительно 700 тонн бензина

Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцев призвали не создавать панику на АЗС

Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.

ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.