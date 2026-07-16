На сегодня работы выполнены на 62%.

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

В 182 домах из 248, включенных в программу капитального ремонта на нынешний год, уже трудятся специалисты. Ильсур Метшин побывал на одном из объектов – в жилом доме №40 на улице Мавлютова в Казани.

Разговаривая с жителями дома, градоначальник подчеркнул, что в программе капитального ремонта в этом году почти 250 домов и, несмотря на все сложности, республика не свернула ни одну программу.

Начиная с апреля, когда начались работы в этом доме, специалисты уже отремонтировали крышу, сделали кровельное покрытие. Сейчас идут покраска фасада, ремонт входных групп, восстановление декоративных элементов балконов и ремонт системы отопления. В планах также замена систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

182 дома ремонтирует региональный оператор. Еще в 66 домах ремонт пройдет за счет средств собственников со спецсчетов. Работы в общей сложности выполнены на 62%. Сезонные работы планируется закончить 15 августа, а капитальный ремонт во всех домах – в сентябре, пишет пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в жилых массивах Казани отремонтировали 21 дорогу. Асфальт продолжают укладывать еще на 18 участках города.

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