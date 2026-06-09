Дорогу на улице Маршрутной в Казани начали ремонтировать
Протяженность участка — полкилометра.
В Казани приступили к ремонту участка на улице Маршрутной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Его протяженность — 0,5 километра, и ширина — две полосы, сообщили в Миндортрансе Татарстана.
Рабочие уже демонтировали люки колодцев, выполнили фрезеровку асфальтобетонного покрытия, заменили дорожные и тротуарные бортовые камни, обновили тротуары и обустроили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Работы выполнены на 59 процентов.
Планируется отремонтировать тротуары общей площадью 760 «квадратов» с заменой 1050 погонных метров дорожного бортового камня и 590 погонных метров тротуарного бортового камня. Также там установят четыре дорожных знака, нанесут дорожную разметку и установят 50 погонных метров пешеходных ограждений. Подрядчиком выступил ООО «Автодорстрой».
Ранее сообщалось, что ремонт региональных дорог Татарстана провели на площади 258 тысяч «квадратов».Запущено 32 асфальтобетонных завода.
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