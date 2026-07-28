Городская среда
28 июля 01:00
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«Вечерняя Казань»

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До конца сентября перекроют движение по улице Технической в Казани

Специалисты займутся размещением трассы хозяйственно-бытовой канализации.

До конца сентября перекроют движение по улице Технической в Казани

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани до конца сентября будет ограничено движение транспорта по улице Технической из-за устройства приямков под горизонтально-направленное бурение для размещения трассы хозяйственно-бытовой канализации.

В комитете внешнего благоустройства уточнили, что временная мера будет действовать с 27 июля до 30 сентября на участке от улицы Нижнекамской до улицы Тихорецкой.

Ранее сообщалось, что в Казани перекроют участок улицы Шишкина – Майская на два месяца. Меры связаны с размещением трассы тепловода.

Также мы писали, что в жилом массиве «Салават Купере» в Казани появится новая остановка автобуса. Доехать до поликлиники №12 теперь получится на автобусе №62.

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