В жилом массиве «Салават Купере» в Казани появится новая остановка автобуса
Доехать до поликлиники №12 теперь получится на автобусе №62.
С 25 июля в микрорайоне «Салават Купере» на улице Наиля Юсупова появится новая остановка — «Поликлиника №12». Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.
На новой точке маршрута будет останавливаться автобус №62.
Напомним, что в июне в Казани появилась еще одна новая трамвайная остановка — «Кировский мост». Она находится в районе пересечения улиц Саид-Галеева и Кремлёвская Набережная в обоих направлениях. Там останавливаются маршруты №1, №5, №5а и №7.
Ранее сообщалось, что в Салават Купере практически достроили новый спортивный комплекс. Там уже уже появились инвентарь и площадки для тренировок. В этом центре жители массива и любые желающие смогут заниматься йогой, фитнесом, танцами, волейболом, баскетболом и не только. Рядом обустроена парковка на более чем 100 мест.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.
Собственник сельхозземли пожаловался.
На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
В Chevrolet находились семь человек.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?