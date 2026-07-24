Городская среда
24 июля 16:10
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«Вечерняя Казань»

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В жилом массиве «Салават Купере» в Казани появится новая остановка автобуса

Доехать до поликлиники №12 теперь получится на автобусе №62.

В жилом массиве «Салават Купере» в Казани появится новая остановка автобуса

Автор фото: Комитет по транспорту Казани

С 25 июля в микрорайоне «Салават Купере» на улице Наиля Юсупова появится новая остановка — «Поликлиника №12». Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Автор фото: Комитет по транспорту Казани

На новой точке маршрута будет останавливаться автобус №62.

Напомним, что в июне в Казани появилась еще одна новая трамвайная остановка — «Кировский мост». Она находится в районе пересечения улиц Саид-Галеева и Кремлёвская Набережная в обоих направлениях. Там останавливаются маршруты №1, №5, №5а и №7.

Ранее сообщалось, что в Салават Купере практически достроили новый спортивный комплекс. Там уже уже появились инвентарь и площадки для тренировок. В этом центре жители массива и любые желающие смогут заниматься йогой, фитнесом, танцами, волейболом, баскетболом и не только. Рядом обустроена парковка на более чем 100 мест.

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