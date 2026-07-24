Более 10 участков улиц в центре Казани перекроют из-за триатлона
Жителям напомнили о необходимости соблюдать требования стюардов, волонтеров и дорожных знаков.
В столице республики в воскресенье, 26 июля, пройдут чемпионат Татарстана по триатлону, чемпионат и первенство Казани по акватлону, а также республиканские соревнования «Казанский триатлон — 2026». В связи с этим в центре города введут временные ограничения парковки и движения, сообщает пресс-служба ГАИ Казани.
Перекрытия запланированы на следующих участках:
- площадь Тысячелетия (съезд на Батурина по направлению от Ташаяк);
- под мостом «Миллениум» (по направлению от моста «Миллениум» до Козина);
- под мостом «Миллениум» (выезд с Подлужной на Вишневского);
- Кремлёвская дамба (от Батурина до Сибгата Хакима);
- Большая Красная (от Толстого до Батурина);
- Батурина (от улицы Большая Красная до Кремлёвской набережной);
- Вишневского (съезд на Ершова по направлению от моста «Миллениум»);
- Карла Маркса (от Ершова до Толстого) ;
- Кремлёвская набережная (от съезда на площадь Тысячелетия до Батурина);
- Ершова (от съезда с Вишневского до Карла Маркса);
- Сибгата Хакима (от Декабристов до Фатыха Амирхана);
- Толстого (от Карла Маркса до Большой Красной);
- мост «Миллениум» и улица Вишневского (от Сибгата Хакима до съезда с Вишневского на Ершова).
Жителей призвали заранее планировать свой маршрут и соблюдать требования стюардов, волонтеров и дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что в Казани временно ограничат движение по улице Карла Маркса. Проезжую часть и тротуар перекроют с 23:00 25 июля до 5:00 26 июля в районе дома № 28. Меры связаны с реконструкцией внутриканальных тепловых сетей.
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