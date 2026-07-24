Городская среда
24 июля 14:35
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«Вечерняя Казань»

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Некоторые автобусы изменят схему движения во время триатлона в Казани

Автобус №28 не будет ездить вовсе.

Некоторые автобусы изменят схему движения во время триатлона в Казани

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Во время проведения Казанского триатлона изменится схема движения некоторых автобусов. Это произойдет 26 июля с 5:30 до 16:15, сообщили в городском комитете по транспорту.

Автобусы №43 и 54 при движении в сторону моста Миллениум пропустят остановки «Чистопольская» и «Сибгата Хакима». Также изменятся маршруты автобусов №22, 28а, 54 и 89. А 28 автобус вообще не будет ездить.

Автор фото: Комитет по транспорту Казани

Автор фото: Комитет по транспорту Казани

Напомним, что 26 июля ограничат движение транспорта на некоторых участках. Меры введут с 03:30 до 16:15. Также закроют парковку у Дворца земледельцев - с 00:00 22 июля до 23:30.

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