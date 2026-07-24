Городская среда
24 июля 15:13
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«Вечерняя Казань»

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Набережную озера Нижний Кабан в Казани украсит рекордное количество деревьев

План по высадке на сегодня выполнен наполовину.

Набережную озера Нижний Кабан в Казани украсит рекордное количество деревьев

Автор фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход высадки деревьев на набережной озера Нижний Кабан. Там уже посадили 300 деревьев: черемуху, иву, клен, сосну и другие виды. Осталось посадить еще 282 — всего 586 крупномеров. Это абсолютный рекорд среди всех очередей благоустройства набережной, подчеркнул градоначальник.

«В следующем году мы создадим верхний променад и сформируем единое общественное пространство вокруг озера», - поделился Метшин.

Всего планируется высадить свыше 92 тысяч различных растений, в том числе 6,6 тысячи крупных и 12,8 тысячи мелких кустарников, 12,2 тысячи многолетних цветов, 35 тысяч злаков, пять тысяч весеннецветущих (мелколуковичные), а также 20,6 тысячи водных растений. Благоустройство этой территории стало одним из самых масштабных среди аналогичных проектов в России в области озеленения, сообщили в мэрии Казани.

Завершить первый этап благоустройства третьей очереди набережной озера планируется к 30 августа.

Автор фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что во время акции «Сад памяти» в Татарстане посадили 2,5 миллиона деревьев. В мероприятиях участвовали более 30 тысяч человек. Больше всего саженцев - 2,2 миллиона - высажены в городах и населенных пунктах республики.

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